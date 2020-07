Edoardo Leo e la sua troupe in controluce. Il nuovo progetto – Foto

Edoardo Leo incanta il web ed i social con il suo ultimo scatto. Sguardo inteso dritto in camera lungo il Tevere e fioccano i like

Visualizza questo post su Instagram Roma. Tevere. Esterno tramonto. La troupe in controluce. #lasciarsiungiornoaroma Un post condiviso da Edoardo Leo (@edoardoleo) in data: 29 Lug 2020 alle ore 12:44 PDT

Edoardo Leo torna a girare ed è uno dei primi registi in Italia che riprende il ciack dopo i mesi di stop per via dell’emergenza sanitaria. Lo ha comunicato su Instagram direttamente il bell’attore che da anni, ormai, fa sognare il pubblico femminile di mezza Italia.

Edoardo Leo è concentratissimo dunque nel suo nuovo progetto che sa tutto di un gran bel e nuovo successo. E nell’ultima foto che lo mostra al lavoro stravolge completamente il web. Selfie scattato direttamente da lui che appare in primo piano e la sua toupe alle sue spalle. Tutti in controluce per via del tramonto che li saluta su un battello sul Tevere.

Sguardo intenso, giubbino di pelle nero e maglietta sotto, Edoardo Leo fa impazzire le sue fan e in un attimo sono 28 mila like e una valanga di commenti di apprezzamento. Sotto al suo post al quale lui scrive: Roma. Tevere. Esterno tramonto. La troupe in controluce. #lasciarsiungiornoaroma”.

Ma cosa ci riserverà l’ultimo lavoro di Edoardo Leo? Ecco tutte le anticipazioni.

