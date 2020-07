Giusy Ferreri, seduta sul pavimento a piedi nudi è seducente come non mai – FOTO

Giusy Ferreri dopo l’uscita del nuovo singolo con Elettra Lamborghini, ha aderito anche lei alla #blackandwhite challenge su Instagram

Giusy Ferreri is back. Questa volta la cantante si fa accompagnare da Elettra Lamborghini prodotta da Takagi & Ketra con il brano “La Isla”. Due identità forti, due donne protagoniste della musica italiana che giocano con le note per tirare fuori il loro lato più istintivo ed intenso, cantano per la prima volta insieme in un brano che è un inno all’estate e che sta già diventando un tormentone dopo l’uscita del brano il 3 luglio.

“La Isla” del duo Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri è un brano allegro, libero ed iconico, costruito sulle note trascinanti di una salsa pop-urban che batte il tempo e inaugura l’estate.

Giusy Ferreri ha accettato la Challenge su Instagram con uno scatto mozzafiato