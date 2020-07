Costanza Caracciolo, FOTO splendida in bikini dopo nascita seconda figlia

Costanza Caracciolo, moglie di Christian Vieri, ha pubblicato una nuova foto tramite il suo profilo Instagram dopo la nascita della sua seconda figlia

Visualizza questo post su Instagram •Dare to dream•⭐️ #osasognare 🍎 #pianopiano Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:21 PDT

Lo scorso 25 marzo Costanza Caracciolo ha dato alla luce Isabel. Si tratta della sua seconda figlia. Infatti la moglie dell’ex calciatore Christian Vieri era già mamma di Stella, nata nel novembre 2018. Ebbene ora l’ex gelina sta tornando in piena forma dopo la gravidanza grazie ad attività fisica e alimenti salutari. Tutti i giorni corre con la sua dolce metà per tornare al top nel più breve tempo possibile.

Intanto si è fatta vedere ai suoi follower in una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram. In questa immagine non ha per nulla sfigurato, anzi. Si tratta di uno scatto in cui indossa un bikini di colore rosso, un due pezzi con delle frange.

