Emma Marrone: “Fresca come un fiore, mi sento soddisfatta” – FOTO

Per Emma Marrone questo sembra essere un periodo splendente, la cantante condivide sul profilo social alcuni scatti e dichiara di essere soddisfatta di quello che sta creando

Si descrive “fresca come un fiore” e il riferimento non è solo al vestitino indossato per gli scatti fotografici ma anche al proprio stato d’animo. Emma, dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Fortuna”, si è trovata ad affrontare al termine del 2019 un’altra grande sfida che la vita le ha presentato. Un problema di salute che è riuscita a superare con grande forza e spirito, ma che l’ha obbligata allo stop per diverse settimane. Tornata più in forma che mai, quest’anno per lei ha rappresentato quasi un nuovo inizio e le opportunità lavorative non sono mancate.

Emma dichiara: “Sono soddisfatta di quello che sto realizzando”

Due debutti per lei in questo 2020: prima quello sul grande schermo nel film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli“, uscito lo scorso Febbraio, poi quello sulla scrivania dei giudici di X Factor insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell “Manuelito” Raton. Sebbene abbia già avuto esperienza ad “Amici” come direttore artistico dei ragazzi, ricoprire il ruolo di giudice a X Factor sarà per lei un’esperienza nuova e la cantante è entusiasta di poterla viverla.

“Sono soddisfatta di quello che sto realizzando insieme a tante belle persone“, ha scritto, facendo forse riferimento ai colleghi con i quali sta registrando proprio in questi giorni le prime audizioni. Eppure sembra che Emma abbia in serbo per il pubblico delle sorprese, prima fra tutti la pubblicazione di nuova musica. In una recente intervista ha infatti rivelato che avremo un nuovo singolo per la fine di Agosto. Il suo ritorno sul palco è invece previsto per la prossima primavera: il “Fortuna Tour” è stato posticipato a causa del Coronavirus ma la cantante ha ufficializzato le nuove date, compresa quella all’Arena di Verona che avrebbe dovuto tenere quest’anno per celebrare i 10 anni di carriera.

