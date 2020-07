Eva Henger non parla a Mercdesz ma risponde con foto molto provocanti – FOTO

Eva Henger infiamma l’estate 2020 pubblicando foto provocanti sui social rispondendo alle immagini mozzafiato della figlia Mercedesz.

Eva Henger infiamma la già bollentissima estate 2020 pubblicando delle foto provocanti in cui sfoggia il fisico mozzafiato. In bikini, la Henger incanta pubblicando la foto che vedete qui in alto e che hanno, puntualmente, mandato in delirio i fans che in lei ricordano la figlia Mercedesz.

Da mamma Eva, infatti, Mercedesz ha ereditato la bellezza ed entrambe, sui social pubblicano foto che portano a casa migliaia i like e commenti. Entrambe bellissime e con un fisico allenato e in perfetta forma, Eva e Mercedesz sono le protagoniste di un involontario botta e risposta che piace moltissimo ai followers di entrambe.

Eva Henger in bianco: “mi vesto così come gli orsi polari”

Anche vestita, Eva Henger sa come stupire. Con un abito lungo e bianco, infatti, ha messo in evidenza la pelle abbronzata e la bellezza del suo viso sulla quale non c’è neanche un segno del tempo che passa.

Eva Henger, infine, è tornata al centro del gossip per il rapporto con la figlia. Mercedesz, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo, ha dichiarato: “Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”.

