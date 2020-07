Federica Panicucci, più bionda che mai: sfoggia una splendida abbronzatura

Federica Panicucci continua ad ammaliare i suoi tanti follower su Instagram con immagini da capogiro: poco fa ha condiviso una foto appena uscita dal parrucchiere

Visualizza questo post su Instagram La quiete del tramonto #sunsetlovers #summertime #estateitaliana Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 30 Lug 2020 alle ore 4:54 PDT

Federica Panicucci ha pubblicato uno scatto appena uscita dal parrucchiere: è più bionda di prima e si vede che è stata al mare a godersi il sole, mostrandosi molto abbronzata. In altre foto pubblicate recentemente su Instagram, Federica si mostra con il suo fisico sempre perfetto e in forma oltre che dorato. In un intervista apparsa da poco sul web, la conduttrice ha svelato il segreto del suo girovita, dicendo cosa mangia tutti i giorni per tenersi in forma. Principalmente fa una ricca e abbondante ma sempre sana colazione appena sveglia, poi mangia spesso kamut (o pane o pasta) condito con poco olio e accompagnato da un contorno a pranzo e carni bianche o pesce la sera a cena.

La nuova foto di Federica Panicucci super bionda