Ha vinto Miss Italia 1999. Cosa fa adesso e cosa è diventata -FOTO

Manila Nazzaro, Miss Italia 1999. All’epoca aveva 22 anni, ora è una bellissima mamma e conduttrice televisiva.

Era il 1999: mentre l’Italia si prepara ad entrare nel nuovo millennio e l’euro sta per sostituire la lira, intanto Manila Nazzaro viene eletta Miss Italia dal grande Fabrizio Frizzi. All’epoca aveva appena 22 anni, oggi è una donna meravigliosa, conduttrice televisiva e mamma di due figli, Francesco Pio e Nicolas. E’ stata una delle concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island che per lei si è conclusa nel migliore dei modi, è uscita dal programma felice e insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso, ex calciatore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ha vinto Miss Italia 1989. Cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Manila Nazzaro, Miss Italia 1999