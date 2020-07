Romina Power annuncia una data insieme ad Albano Carrisi – FOTO

Romina Power annuncia un concerto insieme ad Albano Carrisi. Tra alti e bassi i due continuano a mantenere stabile almeno il rapporto lavorativo

Le loro canzoni avranno per sempre un posto nel repertorio artistico italiano, indelebili tanto quanto la loro relazione e il gossip che li circonda da più di 50 anni. Romina Power e Albano Carrisi dopo essersi riuniti, almeno artisticamente, continuano a far sognare una generazione. Soprattutto quella nata e cresciuta sulle note di “Felicità ” o “Ci Sarà “.

Una nuova data per Albano e Romina

Dopo il loro divorzio, avvenuto nel 1999, la loro prima apparizione sul palco insieme è avvenuta nel 2013 a Mosca in occasione della celebrazione dei 70 anni di Al bano. Nel 2015 invece è toccata all’Arena di Verona rivederli insieme. Non avremmo pero’ mai immaginato di ricevere un nuovo album di inediti dei due. Eppure Al bano e Romina hanno sorpreso tutti pubblicando a Febbraio del 2020 “Raccogli l’attimo“, presentando sul palco dell’ultima edizione dei Festival di Sanremo il singolo dal quale prende il titolo il disco.

Ora arriva la notizia di un loro nuovo concerto: il 22 Novembre, in Svizzera, dinnanzi a 1200 persone Al bano e Romina saliranno sul palco insieme per un evento imperdibile. I biglietti sono attualmente in vendita, sebbene la cantante abbia sottolineato come sia già quasi tutto esaurito. I due sono richiestissimi anche all’estero, la loro musica vive infatti anche al di là dei confini italiani.

