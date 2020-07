Schianto in autostrada in Francia, l’auto prende fuoco: strage di bambini

Tragico incidente in Francia, cinque i bambini rimasti uccisi. L‘auto con nove persone a bordo si è ribaltata ed ha preso fuoco.

Drammatico incidente avvenuto ieri sera a sud di Lione. Una macchina con a bordo nove persone si è ribaltata, prendendo fuoco. Cinque bambini, due ragazzi e tre ragazze, di età compresa tra i 3 e i 14 anni sono rimasti uccisi. Grave un sesto, ricoverato d’urgenza all’ospedale locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto era omologata per sette. Ancora sconosciute le cause dell’incendio che è divampato poco dopo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia in mare, colpito dall’elica di un motoscafo: muore sub 50enni

Francia, strage di bambini: le parole del Ministro degli Interni

Sgomento in Francia, per la morte dei cinque bambini. Il Ministro degli Interni francese Gérald Darmanin, si è unito al cordoglio generale. “Cinque bambini sono morti in circostanze particolarmente atroci e un bambino sta lottando per la vita proprio in questo momento” ha dichiarato. “Pensiamo a questa famiglia in lutto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Follie da Covid, ha la febbre e scappa per evitare il tampone

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter