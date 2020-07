WhatsApp, come inviare messaggi che si autodistruggono

Una funzionalità richiesta da molti utenti è quella di saper come inviare messaggi che si autodistruggono su WhatsApp, funzione presto disponibile

Gli sviluppatori di WhatsApp non si fermano mai. Infatti sono diverse le feature in arrivo sulla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Tra queste vi è una da lungo tempo attesa da molte persone. Stiamo parlando della possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono. Lo confermano da WaBetaInfo, molto informati sulle novità che presto troveremo sui nostri iPhone e smartphone Android.

Indizi sull’arrivo di questa nuova funzionalità sarebbero all’interno della versione beta dell’app numero 2.20.197.4 per telefoni con sistema operativo Android. In quest’ultima sarebbero state rinvenute schermate relative a questa funzione. Si tratta di screenshot che consentono di conoscere come funziona questa opzione per eliminare in maniera automatica i messaggi dopo un determinato lasso di tempo.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come gli hacker rubano account con questi messaggi sospetti

WhatsApp, come scrivere messaggi che si autoeliminano

Non sarebbe ancora chiaro però se questo strumento sarà disponibile per tutti o soltanto per chi amministra i gruppi, potendo così eliminare messaggi di vecchia data. Va precisato che al momento questo feature non è disponibile neppure sulla versione beta dell’app.

Quindi non è finora possibile ipotizzare un possibile periodo di rilascio ufficiale nella versione stabile presente su App Store e Play Store, anche se sembra complicato ipotizzare un suo arrivo nel corso del 2020. Sul come inviare messaggi che si autodistruggono sappiamo che si dovrà entrare nelle Impostazioni della conversazione, dove troveremo un’opzione denominata Expiring messages, ovvero relativa traduzione italiana, da cui potremo attivare la funzione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> WhatsApp Business, cos’è e come funziona l’app per aziende

Questa funzionalità permetterà la sparizione dei messaggi dopo 7 giorni dall’invio.