Barbara D’Urso, il décolleté in primo piano spacca lo schermo: che bombe – FOTO

Barbara D’Urso ha condiviso uno scatto in cui in primo piano c’è il suo décolleté per l’immensa gioia dei suoi fan e follower sui social

Visualizza questo post su Instagram About yesterday 😜 #friend #love #colcuore❤️ @renzorosso @ariannaalessi Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 31 Lug 2020 alle ore 4:13 PDT

Barbarella Nazionale ha condiviso una foto su Instagram al naturale, senza trucco e con una scollatura da fare invidia alle più giovani. La didascalia all’immagine scritta dalla conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Live non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’ recita così: “Capelli bagnati e più corti’ ma l’occhio inevitabilmente cade sul balconcino di Barbara D’Urso. La regina degli ascolti Mediaset delizia così i suoi fan con foto a dir poco bellissime, che la ritraggono in grandissima forma sia in viso che di fisico. Memorabile lo scatto in cui è in piscina distesa nell’acqua come una sirena. Alcuni le hanno rimproverato le pose da ventenne ma lei se ne infischia e a 63 anni può permettersi questo e altro. C’è chi metterebbe la firma per arrivare alla sua età con queste sembianze a dir poco perfette. Il tempo sembra non essere passato per lei.

La scollatura da urlo di Barbara D’Urso