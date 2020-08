Il bacio di Gigi Hadid e Zayn Malik: i fan si scatenano – FOTO

Gigi Hadid e Zayn Malik suggellano il loro ritorno sui social con un bacio, apparendo più uniti che mai: i due giovani diventeranno presto genitori

Nonostante la modella Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik abbiano passato la quarantena insieme si sono tenuti a debita distanza dai social, se non per lavoro. Sono stati condivisi solo un paio di scatti in occasione del compleanno di lei, al quale era seguita l’ufficializzazione della notizia della sua gravidanza. La modella ha tuttavia dichiarato di starsi godendo questa esperienza in totale serenità, concentrandosi sul compagno e la famiglia, senza sentire alcuna pressione nel dover a tutti i costi coinvolgere il pubblico in questo.

Gigi e Zayn tornano sui social con un bacio

Questa mattina i loro fan si sono svegliati pero’ con una sorpresa. Proprio Gigi ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ritrae la coppia scambiarsi un tenero bacio e due semplici parole che hanno sciolto il cuore dei loro sostenitori: “baby daddy“.

La coppia ha dato inizio alla relazione nel 2015, consacrandola con il video del primo singolo da solista di Zayn -che aveva da poco abbandonato la band dei One Direction- “Pillow Talk“. Dopo un paio d’anni pero’ i due affrontarono una crisi che li portò a lasciarsi, seppur non troncando mai davvero i rapporti. Al termine del 2019 si diffusero numerose voci riguardo una loro riappacificazione ma le prove arrivarono solo all’inizio dell’anno. Da allora la coppia risulta più consolidata che mai. Ora pero’ arriva per loro il momento di affrontare forse la prova più dura: la nascita di un figlio, che dovrebbe avvenire nel mese di Settembre. La modella durante alcune recenti interviste ha sottolineato come i due siano al settimo cielo e non vedano l’ora di diventare un trio.

