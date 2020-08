Ginevra Lamborghini, il nuovo tatuaggio in zona molto bollente – Foto

Ginevra Lamborghini stupisce e infiamma Instagram con la foto del suo nuovo tatoo. Disegno particolare e posizione strategica tutta fuoco

Visualizza questo post su Instagram Nel blu dipinto di blu 🦋💙 #polignanoamare#paradise#blue#domenicomodugno#italianstyle#italianbabe#puglia2020 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 30 Lug 2020 alle ore 1:38 PDT

Si sfidano a colpi di video e selfie prorompenti le due sorelle Lamborghini. Elettra ormai nota per il suo lato B leopardato che l’ha decretata regina del twerking, Ginevra, giovane ma altrettanto bella che sta diventando con le sue forme una vera regina di Instagram.

Altro che sorellina, Ginevra Lamborghini sa il fatto suo e infiamma continuamente il social dell’immagine con scatti da capogiro. Longilinea e un fisico statuario, lunghi capelli biondi fanno di lei una bellezza incandescente. Si gode le vacanze una delle ereditiere più famose d’Italia e lei come molte altre star dello spettacolo e del web ha preferito rimanere nel Bel Paese per questa estate 2020.

Una vacanza tutta made in Puglia tra Ostuni, Polignano a Mare e Costernino che la ospitano più sfavillante che mai. Sempre più bella e vigorosa la sorella di Elettra che sprizza felicità da tutti i pori propone per i suoi followers, sempre di più e che per ora si attestano a più 43 mila, uno scatto molto molto hot. Un tatuaggio in una zona che fa ribollire il sangue. Ecco tutti i particolari.

Leggi anche —> Sara Croce, spalle fuori: una bomba sexy la bionda più cliccata del web – FOTO