Giorgia a spasso per il Salento, la cantante è in forma smagliante – FOTO

Dopo essersi goduta le migliori spiagge del Salento, Giorgia ne approfitta per fare un giro anche tra i suoi magnifici borghi.

Tra i talenti musicali italiani più apprezzati in tutto il mondo (ha un importante seguito anche in Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti), Giorgia ha attualmente più di 600 mila followers su Instagram. Sui sociali, la cantante è particolarmente attiva e pubblica post informali, che le permettono di condividere con la sua nutrita schiera di fan pensieri e momenti di vita quotidiana. Attualmente Giorgia si trova in vacanza in Salento e, dalle meravigliose terre pugliesi, condivide scatti carichi di entusiasmo e sincera fascinazione. Clicca su “successivo” per vederli!

Giorgia, incantevole tra le vie del Salento