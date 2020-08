Romina Power lascia l’Italia per motivi familiari

Dopo aver trascorso un bel po’ di tempo a Cellino San Marco durante la quarantena e oltre, Romina Power ha deciso di lasciare il nostro Paese

La cantante e attrice statunitense ha deciso di lasciare l’Italia per un po’ di tempo dopo il lockdown trascorso a Cellino San Marco insieme ad Al Bano, Yari e Loredana Lecciso. Romina era venuta in Italia dagli Stati Uniti dove vive perché doveva partecipare ad Amici di Maria De Filippi insieme all’ex marito ma proprio in quei giorni c’è stata la quarantena e non è più potuto tornare in patria. Così la Power non ha potuto salutare per l’ultima volta sua sorella Taryn, recentemente scomparsa a causa di un brutto male che l’affliggeva da anni, la leucemia. Le due sorelle erano molto legate, per la cantante è stato un brutto colpo da mandar giù, ha ricordato Taryn, con cui aveva raggiunto importanti traguardi durante la sua vita, anche con dei post e delle foto sui social network, in cui erano insieme.

Dov’è andata Romina Power

Dato che i voli negli USA vengono cancellati continuamente a causa della situazione Covid non proprio del tutto sotto controllo, anzi, Romina non si è recata a casa ma ha deciso di andare in Croazia dove vivono sua figlia Cristel con marito e i figli. Visto che le due non si vedevano da molto tempo e la Power oltre a sentire la mancanza della sua terzogenita, voleva vedere anche i suoi nipotini Kai e Cassia Ylenia. Dunque in attesa di poter tornare nel Paese a stelle e strisce la cantante sta trascorrendo questi giorni a casa di sua figlia. Quando tornerà a casa sicuramente la prima cosa che farà sarà andare a trovare sua sorella al cimitero.

Nelle ultime foto postate, l’artista statunitense appare finalmente serena dopo il brutto periodo che ha passato.