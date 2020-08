WhatsApp, come silenziare le chat per sempre su iPhone e Android

Molte persone hanno una conversazione su WhatsApp, di cui non interessa più ricevere notifiche: ebbene, presto potremo silenziare queste chat per sempre

WhatsApp è al lavoro per introdurre una serie di novità. Tra di esse troviamo la tanto richiesta funzione Disattiva per sempre. Si tratta di uno strumento che ci permetterà di silenziare per sempre le chat su iPhone e Android. In questo modo potremo di fatto zittire definitivamente le conversazioni a cui non partecipiamo più e di cui non ci interessa nemmeno sapere cosa dicono tra di loro le persone che ne fanno parte.

Ad annunciare l’arrivo in futuro di questa feature è stato WABetaInfo. La funzionalità in questione andrà a sostituire l’attuale opzione che ci consente di silenziare per un anno le chat che non ci interessano più. Silenzia per sempre sarà visualizzata all’interno delle opzioni Notifiche Audio in una qualsiasi conversazione e da lì potremo disattivarle in maniera definitiva.

WhatsApp, come disattivare per sempre le notifiche in una chat

Stiamo parlando di uno strumento che è stato scovato nella versione WhatsApp beta di Android numero 2.20.197.3. Questa opzione non sarà attivabile in ogni momento, ma solo quando riceveremo almeno 51 messaggi in una singola chat. Altre migliorie all’interno della versione beta riguardano i messaggi che si autodistruggono dopo un determinato lasso di tempo, l’accesso Multidispositivo e vari miglioramenti all’interfaccia utente.

Nella versione beta 2.20.196.8 dell’applicazione di messaggistica istantanea è stata inserita una nuova interfaccia per consente la gestione di ogni dispositivo collegato. Per eseguire l’accesso multidispositivo in questione, si dovrà selezionare l’icona nel menu con tre punti.

Nella nuova schermata troveremo un elenco con tutti i dispositivi collegati e potremo collegare un nuovo dispositivo o disconnettere un dispositivo collegato con un singolo tap.