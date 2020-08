Adriana Volpe imita la Ferragni nel nuovo duetto con Baby K. Reazioni entusiaste dei fan che la incoronano “reginetta della canzone”.

L’estate 2020 si è rivelata piena di duetti. Dai più canonici, come la consueta collaborazione tra Alessandra Amoroso ed i Boomdabash (tornati alla ribalta con Karaoke, dopo aver dominato l’estate 2019 con Mambo salentino), fino ai più insospettabili. Tra quest’ultimi, c’è sicuramente la fortunata accoppiata Baby K – Ferragni, che è valsa alla cantante il disco d’oro. Il singolo, “Non mi basti mai”, vede la partecipazione dell’influencer nei panni di guest star d’onore e la frase da lei cantata a squarciagola ha fatto in breve tempo il giro del mondo. Recentemente Adriana Volpe ha pubblicato un video in cui la “imita” in modo del tutto originale la Ferragni. Clicca su “successivo” per vederlo!

