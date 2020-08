Caterina Balivo mai vista così, seno in primo piano: costume bollente – FOTO

Caterina Balivo, nota presentatrice di casa Rai, ha condiviso uno scatto con un costume da bagno blu in cui in primo piano c’è il suo lato A

La brava e bella presentatrice napoletana Caterina Balivo ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è al mare e indossa un costume blu che mette in risalto le sue curve. Negli ultimi giorni la conduttrice televisiva ha postato diversi scatti sui social network in cui era Favignana in Sicilia per le nozze di sua sorella Sarah. Momenti felici e spensierati ma i fan hanno notato nelle immagini della Balivo un particolare non di poco conto, il marito Guido Brera non appariva mai. Il gossip si è subito scatenato nel dire che tra i due c’era aria di litigi e incomprensioni ma la stessa napoletana ha risposto a un follower dicendo che Brera non è in nessuna foto perché non gli piace essere ripreso né apparire. Una spiegazione semplice che ha messo a tacere i rumors dei tanti ammiratori della conduttrice di ‘Detto fatto’.

Caterina Balivo in costume blu al mare