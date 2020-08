Due italiani rientrano in patria dai Balcani con gravi polmoniti da Covid

Due italiani che hanno meno di 40 anni sono rientrate in patria dai Balcani affetti da gravi polmoniti interstiziali: è successo a Piacenza

Due cittadini italiani che hanno meno di 40 anni sono rientrati in Italia dai Balcani riportando gravi polmoniti interstiziali. Sono di Piacenza, dove i medici hanno riscontrato che le polmoniti erano da Covid-19. Casi del genere non si vedevano da molte settimane. Secondo il quotidiano Libertà, sono persone che hanno meno di 40 anni e molto probabilmente sono venute a contatto con il coronavirus nella zona dei Balcani dove hanno soggiornato e in cui ci sono ancora molti casi di Covid-19. Quando sono tornate nella loro città, Piacenza, sono state subito ricoverate nel nosocomio piacentino. Il direttore del Pronto soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Piacenza ha parlato con il quotidiano la Libertà a proposito di certi casi di contagio importanti da coronavirus durante un’intervista. Il medico ha detto: “Abbiamo avuto casi di malattie di un virus contratto in area balcanica, dove sono ancora in fase epidemica. In questo momento quello è un territorio in cui il virus è molto aggressivo. Un territorio a noi vicino, con cui abbiamo rapporti. È sicuramente un problema su cui riflettere”.

Il medico dell’ospedale piacentino: “I due italiani rientrati dai Balcani hanno sviluppato la malattia come l’abbiamo avuta in primavera”

Il medico dell’ospedale piacentino ha sottolineato che i due cittadini italiani ricoverati hanno sviluppato il virus in maniera classica cioè com’è successo in Italia durante la primavera scorsa e come afferma il direttore del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza: “Questo è un fatto nuovo”.

Una situazione allarmante o almeno su cui riflettere, come afferma il medico del nosocomio di Piacenza.