Elodie fantastica, il suo outfit sconvolge i suoi follower: bellissima – FOTO

Elodie Di Patrizi

Un successo dietro l’altro per Elodie Di Patrizi. Dopo il bel risultato con il brano Andromeda, in gara al Festival di Sanremo 2020, è arrivato anche quello con il singolo Ciclone. Si tratta di una canzone, in collaborazione con Takagi & Ketra, Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo, che sta spopolando. Non da meno sta facendo This is Elodie.

Il suo album sta avendo un ottimo risultato sia dal punto di vista di vendite (sia fisiche che digitali) che di ascolti in streaming. Numeri davvero importanti per la cantante che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. E proprio nella giornata di oggi è arrivata la certificazione ufficiale per il suo album.

