Roshelle da X Factor mostra la sua parte migliore, il Lato B, Unico – FOTO

Rossella Discolo, in arte Roshelle, è una bravissima artista musicale nota per la partecipazione al talent ‘X Factor’. La ragazza partecipò nel 2016 e fu voluta fortemente da Fedez. La voce della classe 1995 non fece innamorare soltanto i giudici dello show ma anche il pubblico e gli appassionati. Dopo la partecipazione ad ‘X Factor’, Roshelle ha pubblicato il singolo ‘Tutti Frutty’ che ebbe grande successo grazie anche al video in cui la cantante si presentava senza veli. La ragazza è molto attiva sui social: il suo account Instagram vanta 355mila follower. Rossella, poco fa, ha postato una serie di scatti particolarmente bella.

