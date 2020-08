Ammalia ed incanta Bianca Guaccero. La presentatrice televisiva ha un fisico favoloso e non lo nasconde, quanti complimenti dai suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Buon giorno ragazzi! Come state trascorrendo la vostra estate? ☀️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 4 Ago 2020 alle ore 2:17 PDT

L’abbiamo ammirata in televisione su Rai 2 nel corso degli ultimi due anni, ed ora Bianca Guaccero aggiunge più di un carico da 11. Le sue foto postate sul profilo personale Instagram non fanno altro che rendere ancora più bella la presentatrice televisiva pugliese, originaria di Bitonto, in provincia di Taranto.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi | il vestito è inguinale | infarto assicurato | FOTO

A 39 anni il fisico è sempre quello dei giorni migliori. Giorni migliori che per Bianca sono sempre attuali. In passato più volte qualche utente, sia tra gli immancabili haters che tra i suoi ammiratori, l’aveva tacciata di essere eccessivamente magra. Lei ha sempre risposto con garbo ed anche con ironia. Stavolta però arrivano degli scatti dove la sensualità straripa.

LEGGI ANCHE –> Jessica Immobile esagera | il bikini è solo una copertura | il reggiseno scoppia | FOTO

Bianca Guaccero, una bellezza incantevole