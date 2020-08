Il dottor Bassetti sulla situazione Coronavirus Italia. “Il virus c’è ancora e ci dovremo convivere a lungo, ma non c’è motivo di spaventare la popolazione”.

Il virologo Matteo Bassetti, che dirige la Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, parla della situazione Coronavirus Italia. Il dottore commenta la notizia fornita dall’Istituto Superiore di Sanità secondo cui quasi un milione e mezzo di italiani possiederebbero gli anticorpi per la malattia.

La contagiosità del Covid si è rivelata sorprendentemente elevata. Molto più alta di un qualsiasi malanno di stagione come l’influenza. “Ma la letalità del virus è inferiore rispetto ai numeri riportati. Ci sono ufficialmente 35mila morti da Coronavirus in Italia fino ad oggi, ma è tutto da dimostrare ed abbiamo poi una letalità al 2%, che ci accomuna al resto del mondo”.

Coronavirus Italia, bassetti: “Dobbiamo e possiamo convivere bene col virus”

“Si tratta di un’infezione con una contagiosità più alta rispetto all’influenza stagionale ma con un letalità per gli infetti decisamente inferiore ai numeri riportati.Bisogna continuare ad avere l’atteggiamento che abbiamo avuto ma non fare terrorismo”

Analizzando le statistiche di Liguria, Lombardia ed altri regioni, Bassetti ipotizza che oltre il 2,5% degli italiani abbia avuto una esposizione diretta al Covid. E predica prudenza “ma senza fare allarmismo, è invece giusto dare informazioni positive e buone notizie. Il virus c’è e dobbiamo conviverci, è indubbio, ma possiamo gestire la cosa”. Sarà importante controllare chiunque arrivi in Italia “sia sui barconi che in business class. Perché il virus non fa certo distinzioni di ceto sociale”.

