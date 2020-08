Si schianta in scooter contro il guardrail nella notte: uomo perde la vita

Un uomo di 44 anni è morto la scorsa notte in un incedente in scooter sulla circonvallazione tra i comuni di Samassi e Serramanna, nella provincia del Sud Sardegna.

Durante la scorsa notte sulla circonvallazione che collega i comuni di Samassi e Serramanna, nella provincia del Sud Sardegna, si è consumato un incidente stradale. Un uomo di 44 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro il guardrail a bordo della carreggiata. Nell’impatto, il 44enne è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso dello staff medico del 118 che, giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La dinamica e le cause dell’incidente, di cui si stanno occupando i carabinieri, sono ancora in fase di accertamento.

Leggi anche —> Incidente in scooter sulla statale: giovane padre perde la vita

Sud Sardegna, perde il controllo del guardrail e si schianta contro il guardrail: muore 44enne

Un uomo è morto durante la scorsa notte, tra lunedì 3 e martedì 4 agosto, in un incidente stradale, consumatosi sulla circonvallazione tra i comuni di Samassi e Serramanna, nella provincia del Sud Sardegna. La vittima, come riporta la redazione del L’Unione Sarda, è Massimiliano Piras, 44enne di Serramanna. Secondo una prima ricostruzione, il 44enne stava percorrendo la circonvallazione a bordo del suo scooter, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha urtato più volte il guardrail finendo poi in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto sul colpo. Oltre allo staff medico, sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri di Samassi e della compagnia di Sanluri.

Leggi anche —> Mezzo dei Vigili del fuoco si schianta contro un camion della nettezza urbana: feriti tre pompieri

Leggi anche —> Schianto tra moto ed auto sulla statale: muore giovane motociclista, gravissima l’amica

I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi e adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta e le cause del sinistro mortale costato la vita a Piras.