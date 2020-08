Coronavirus, parla l’immunologo degli USA Fauci: “Può restare per molto tempo in aria”

L’intervento degli esperti sulle condizioni di trasmissione del coronavirus sono oggetto all’ordine del giorno. Il dottor Fauci: “Attenzione all’aria”

Il monito del coronavirus estende i parametri di trasmissione verso altri lidi. Non gli stabilimenti balneari per intenderci, che comunque rappresentano in questo periodo di caldo imperioso, una condizione favorevole al Covid-19, dovuta alla calca dei bagnanti.

Se qualcuno avesse pensato che il virus sarebbe andato via , una volta sopitosi attraverso l’ausilio del cambiamento climatico, piuttosto che per le dimostrazioni di maturità, nel rispetto delle regole, si sbaglia di grosso. Ad oggi, lo stato di allerta che abbiamo vissuto in Italia è proiettato nell’emisfero oltreoceano.

Il coronavirus non finisce mai di stupire ed ogni giorno che passa sembra sempre venir a galla qualcosa di nuovo. Il boom inaspettato dei contagi nei paesi americani, però fa riflettere e rivedere i piani sul tavolo delle trattative di immunologi e virologi d’eccellenza.

LEGGI ANCHE —–> Decreto di agosto: per far aumentare i consumi un bonus sulle transazioni con Pos

La testimonianza del Dottor Fauci: “il coronavirus può restare in aria”

“Abbiamo una possibilità concreta di dimostrare che il Covid-19 possa essere mutato a tal punto da concentrarsi, per lungo tempo persino negli ambienti esterni”. Così parla il dottor Fauci, capo della task force medica statunitense, dell’ipotsi di trasmissione che va al di là delle più comuni particelle di aerosol.

La dimostrazione concreta dell’ipotesi non è stata ancora sperimentata, ma sembrerebbe molto più atroce di quanto si possa pensare. Il Covid-19 è la scaltrezza di un virus così subdolo da non darti alcuna possibilità di ragionare come scagionarlo.

Una piccola mutazione a cui sarebbe andato incontro il nostro nemico fa sì che le vie di trasmissione si estendano dalle particelle salivari alla resistenza per aria, soprattutto in ambienti chiusi.

LEGGI ANCHE —–> L’infettivologo Massimo Galli: “Con aumento di contagi, più decessi e ricoveri”

“Dobbiamo prestare attenzione al riciclo dell’aria nei luoghi chiusi. In queste circostanze è bene indossare la mascherina anche se si tratta di frequentare un ambiente molto familiare” – così conclude l’esperto immunologo Fauci che si affida alla buona sorte, ma soprattutto alla mentalità aggiornata e più evoluta delle persone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter