Partecipano ad un campo estivo ed alla fine contraggono tutti quanti il virus. Sono centinaia di ragazzini che appesantiscono il già gravissimo bilancio Coronavirus Stati Uniti.

La situazione Coronavirus negli Stati Uniti resta fortemente compromessa. I contagi sono nell’ordine dei milioni di cittadini e l’epidemia non accenna a diminuire, complice i diffusi comportamenti di irresponsabilità mostrati in particolar modo dai rappresentanti politici e dall’elettorato di stampo conservatore.

Purtroppo la cosa è seria e c’è chi se ne rende conto a guaio avvenuto, pagando sulla propria pelle un prezzo carissimo. Come un fedelissimo elettore di Donald Trump, convinto che le voci sulla diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti fossero una montatura da parte dei Democratici. Una voce nata per impedire allo stesso Trump di ottenere una riconferma alle elezioni presidenziali previste per il prossimo mese di novembre. Questa persona ha organizzato allora un Covid party con tutti i suoi familiari.

Coronavirus Stati Uniti, centinaia di bambini contagiati in campo estivo

Con il risultato che tutti quanti loro si sono ammalati e risultano ora positivi. E che la suocera è morta dopo pochi giorni dal ricovero in ospedale. Un altro episodio estremamente grave avvenuto sempre negli States vede centinaia di bambini rimasti contagiati dopo avere partecipato ad un campo estivo. Si tratta di 260 ragazzini per la precisione, dall’età media di 12 anni. Il fatto è avvenuto in Georgia ed anche diversi adulti che avevano il compito di supervisionarli hanno contratto il virus.

Intanto proprio Trump preme per una riapertura delle scuole e starebbe cercando di limitare il più possibile le chiusure delle varie attività. Nonostante un lockdown in stile Italia contribuirebbe a rallentare la circolazione del Covid.

