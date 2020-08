Stratosferica Jessica Immobile. La bellissima moglie del bomber della Lazio è senza dubbio il gol più bello segnato da quest’ultimo, che donna incantevole.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ con il mio bomber ❤️ @ciroimmobile17 Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 3 Ago 2020 alle ore 4:16 PDT

Splendida Jessica Immobile: la moglie dell’attaccante della Lazio, fresco di Scarpa d’Oro per la stagione 2019/2020, si mostra in gran forma. Bellissima come sempre, la 30enne originaria di Chieti ha dato all’ex attaccante di Borussia Dortmund e Siviglia tre figli. E nonostante tutte queste gravidanze, è riuscita sempre a recuperare una forma fisica invidiabile.

LEGGI ANCHE –> Cristina Marino | la modella senza reggiseno e in perizoma sconvolge Instagram | FOTO

Ora la vediamo in alcuni scatti realizzati al mare, con tanto di famiglia al seguito. Ma non mancano foto nelle quali la bellissima Jessica, il cui cognome originario è Melena, si fa vedere da sola in spiaggia, con un corpo tonicissimo e dal quale i followers non riescono a staccare gli occhi.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis da favola , surf e costume che scoppia davanti – foto

Jessica Immobile, la moglie del bomber è una vera meraviglia