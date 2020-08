Regime alimentare pericoloso: non beve e mangia solo frutta

Un giovane decide di seguire un regime alimentare particolare, non beve liquidi e mangia solo frutta

Il giovane, Peter Fliak è vegano da quando aveva 8 anni. Tuttavia Peter segue un regime alimentare pericoloso. Quattro anni fa Peter ha ingerito gli ultimi liquidi prima di eliminarli dalla sua dieta. Dopo di che ha pensato che non fosse importante bere l’acqua, perciò ha smesso. Ogni medico consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno per mantenere l’idratazione. Pertanto questa scelta di Peter potrebbe comportare seri danni al suo organismo. I medici si dicono allarmati per questa situazione, si preoccupano per la salute del giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Infarto e prevenzione: i 7 alimenti che fanno bene al nostro cuore

Il giovane aveva le idee chiare sin da bambino sulla sua dieta

Il giovane Peter pare essere uno con le idee chiare sin da subito. Infatti all’età di 8 anni, oltre che ha decidere di avere un’alimentazione sana, ha deciso anche che non avrebbe mai fatto uso di droghe e alcol. Già da piccolo la sua alimentazione era ristretta, solo verdure e frutta fresca. I suoi genitori hanno dovuto accettare questa sua convinzione, ma pensavano fosse un disordine ossessivo-compulsivo. Crescendo Peter ha capito anche che era il caso di togliere dalla sua dieta anche tutti i liquidi. Il motivo principale è che il giovane mangiando solo frutta fresca, che contiene liquidi e bevendo anche acqua, si svegliava nella notte per andare in bagno tre o quattro volte. Pertanto ha pensato che fosse inutile bere acqua. Inoltre giustifica la sua scelta dicendo che nell’acqua si trovano cloro e fluoro, che servono a rendere l’acqua potabile. Ma lui sostiene che sono nocivi per il suo corpo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Onicofagia: mangiare le unghie. Non è sempre un male. Ecco perchè

I medici sono molto preoccupati per la situazione fisica di Peter. Il giovane ha 30 anni, e il suo corpo richiede un certo livello di liquidi per poter essere ben idratato. Per quanto all’interno della frutta ci sia acqua, questa non è abbastanza per mantenere il suo corpo idratato a lungo. Peter rischia grossi problemi di disidratazione. Inoltre il fluoro contenuto nell’acqua è fondamentale per i denti e altre funzioni del corpo. Chissà quali motivi lo hanno portato a pensare che sia nocivo per lui. Sarebbe il caso che il giovane s’informasse più approfonditamente sulla questione, perché lo stile di vita che ha non lo farà stare bene a lungo andare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Condizioni di salute critiche per Ratzinger, ma il Vaticano smentisce

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.