Grave incidente, muore giovane lungo la via Emilia

Grave incidente in via Emilia Ponente all’1.15 tra lunedì 4 e martedì 5 agosto: nello scontro muore un giovane di 35 anni di Castel Bolognese (Ravenna)

Grave incidente accaduto all’1.15 nel corso della notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto in via Emilia Ponente tra la concessionaria Moreno e il ristorante Tana del Lupo. Un uomo di 35 anni che procedeva in bicicletta è stato travolto da un’auto ed è rimasto ucciso.

Questa la prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente effettuata da parte degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Faenza, giunti sul luogo dell’impatto per i rilievi. S.M., uomo 35enne di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, si trovava in sella a una bici da donna pedalando da Faenza in direzione di Castel Bolognese. Poco più avanti, di appena qualche metro, viaggiava un suo amico.

LEGGI ANCHE —> Roma, professoressa di italiano approfitta dell’alunna

Grave incidente, muore giovane in bicicletta dopo essere stato tamponato da un’auto

Lo stesso percorso lo stava compiendo una Opel Corsa, vettura guidata da una giovane di 23 anni, anche lei originaria di Castel Bolognese. Per via di dinamiche in corso di definizione, il mezzo si è scontrato in maniera violenta con la bicicletta condotta dalla vittima dell’incidente stradale. L’uomo ha battuto fortemente contro il manto della strada e purtroppo non c’è stratto niente da fare.

Subito dopo sul luogo dell’impatto è giunta un’ambulanza con il personale sanitario da Faenza e la vettura con il dottore all’interno che però non ha potuto salvargli la vita trovandolo già senza vita. Il medico non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Messina, l’incidente è un giallo: mamma e figlio di 4 anni scomparsi

L’amico invece è rimasto illeso.