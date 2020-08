Messina, l’incidente è un giallo: mamma e figlio di 4 anni scomparsi

Mamma e figlio di 4 anni scomparsi dopo incidente, è giallo a Messina. Ricerche in corso per ritrovare Viviana Parisi e il piccolo Gioele

E’ giallo a Messina dopo un incidente. Mamma e figlio di 4 anni scomparsi. La polizia sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlioletto Gioele Mondello. Dopo un incidente non grave avvenuto sulla A20 Messina-Palermo, sono spariti. Dopo lo scontro sul guardrail, i due si sono allontanati dall’auto e hanno fatto perdere le loro tracce. La polizia li sta cercando e la Procura della Repubblica di Sant’Agata di Militello ha aperto un’inchiesta per cercare di capire cosa sia accaduto. Nell’Opel Corsa la donna ha lasciato anche i documenti. Il marito ha allertato le forze dell’ordine quando non ha visto rincasare la donna con il bambino. Ha raccontato che la donna doveva recarsi a Milazzo presso un noto centro commerciale, a circa 30 km dalla loro casa. Invece ha percorso oltre 100 km prima dell’incidente e della scomparsa.

Messina, il giallo dell’incidente

Il caso della donna scomparsa non rientra nelle cronache degli incidenti, bensì delle scomparse. Tuttavia, le statistiche degli ultimi giorni sugli scontri anche fatali sono in netto aumento. Gli incidenti in questo periodo di esodo purtroppo stanno registrando un’impennata, specie quelli mortali. Domenica una motociclista di 53 anni è deceduta durante la notte in un incidente stradale consumatosi sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in Sicilia.

Sono state ferite lievemente anche altre due donne che viaggiavano a bordo dell’auto coinvolta nello scontro. Sabato mattina, è toccato lasciare il mondo dei vivi ad una ragazza di 25 anni sulla A14, all’altezza di Ravenna. Le strade in questo periodo non sono al sicuro.

