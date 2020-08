Paola Pessina insulta Giorgia Meloni: “Sta diventando calva”

Giorgia Meloni è stata presa di mira dall’ex sindaca di Rho, Paola Pessina. Al centro dell’aggressione, questa volta, non c’è la sua linea politica, ma il suo aspetto fisico.

La leader di Fratelli d’Italia è stata umiliata da Paola Pessina tramite un post su Facebook. Insieme alla foto che la ritrae indignata durante il suo intervento a Montecitorio lo scorso 29 luglio, in occasione del voto della Camera sulla proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre, l’ex prima cittadina del comune di Rho scrive : «Giorgia Meloni sta diventando calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti».

Un colpo basso, che non ha lasciato indifferente la Meloni. La leader di centro destra, infatti, ha risposto alle offese di Paola Pessina con un tweet: «Mi dicono che questa signora – riferendosi a Paola Pessina – sarebbe vicepresidente di un’organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non m’interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d’esempio e che magari dice di essere in prima linea contro fenomeni come il sessismo e il body shaming, lascia un po’ delusi e perplessi. Ma naturalmente se gli insulti sono contro Giorgia Meloni tutto e consentito e tollerabile, vero?».

Paola Pessina, oltre ad essere stata sindaco di Rho, area metropolitana di Milano, ha fatto parte della Fondazione Ospedale Maggiore, Policlinico Mangiagalli e Regina Elena. Non solo. Oggi è membro della Fondazione Franco Verga, realtà dedita all’integrazione e alla promozione sociale.

