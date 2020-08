Attrice in “Ricordati di me” con Taricone ora è una bellissima donna – FOTO

Attrice nel film “Ricordati di me” di Gabriele Muccino del 2003 accanto a Pietro Taricone, oggi è una mamma e una donna bellissima, foto.

Nicoletta Romanoff, a 41 anni, sfoggia un fisico da ragazzina. Sono passati anni da quel lontano 2003 quando, giovanissima, recitò nel film di Gabriele Muccino, Ricordati di me accanto a Pietro Taricone, ma la bellezza dell’attrice è rimasta intatta. Fisico esile, lunghi capelli biondi e un viso dai lineamenti particolari che la rendono sempre più bella.

I complimenti dei fans, infatti, si sprecano sotto le foto che pubblica sui social. Il popolo del web, infatti, non può fare a meno di notare come il tempo per la Romanoff si sia assolutamente bloccato.

Nicoletta Romanoff: sorriso e fisico da ragazzina, i fan pazzi di lei