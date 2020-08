Naike Rivelli in bilico sulla porta, questa volta c’è una novità – FOTO

Naike Rivelli continua la sua personale battaglia contro le influencer ma lo fa in grande stile parlando del progetto #ioprenotodalsito

L’eccentrica figlia di Ornella Muti continua a entusiasmare il web con il suo “sfottò” alle influencer italiane per il modo lussuoso con cui vivono le loro giornate, all’insegna del lusso sfrenato e dell’ostentazione. Naike Rivelli è ormai entrata nella parte e il suo siparietto la entusiasma così tanto che ormai non c’è posto e località, anche in vacanza, in cui lei non si inventi qualcosa su cui poter enfatizzare la sua “normalità”.

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia provoca il suo pubblico, strani movimenti di gambe – FOTO

Lo ha fatto in vacanza a Gerace, in Calabria, e lo continua a fare anche a Roma dove è arrivata stamattina ma questa volta con un intento più che nobile. Naike sta promuovendo un progetto di solidarietà che mira a valorizzare l’ospitalità alberghiera italiana e per far ciò si è recata a Palazzo Dama nel cuore di Roma, location d’eccellenza per lo stile ricercato ma al contempo intimo.

Yoga acrobatica per Naike Rivelli, ma vestita