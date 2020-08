Cristina Chiabotto sempre bellissima su Instagram, l’ultimo selfie dell’ex Miss Italia lascia davvero senza parole i suoi ammiratori

Estate, tempo di relax e di momenti da dedicare a se stessi. E’ così anche per Cristina Chiabotto, la splendida Miss Italia del 2004. Una bellezza che è andata crescendo con il passare del tempo e che su Instagram possiamo continuare ad ammirare in tutto il suo splendore. Cristina si gode adesso come detto un po’ di riposo dopo un lungo anno di lavoro e sui social network regala come al solito scatti davvero imperdibili.

Cristina Chiabotto, bellezza indescrivibile: resterete senza parole