Dieta per perdere peso in maniera sana: tre errori da non fare

La farmacista specialista in nutrizione Rachele Aspesi ha dato dei consigli alimentari sulla dieta e ha consigliato di non fare 3 errori

La dottoressa e autrice del libro ‘Non chiamatela dieta – Salute ed energia con l’alimentazione funzionale’ Rachele Aspesi ha dato dei preziosi consigli alimentari. La nutrizionista ha consigliato di non seguire diete troppo severe e drastiche (molto in voga sul web) perché si perde peso all’inizio molto facilmente ma poi tornando a mangiare in maniera regolare si riprendono tutti i chili faticosamente persi. Inoltre queste diete troppo ferree vanno a discapito della massa muscolare e dei liquidi e alterano equilibrio fisico e anche psicologico. Per riappropriarsi del proprio peso forma bisogna perdere peso in maniera lenta e graduale, cambiando le brutte abitudine e abituandosi a mangiare in maniera sana. I chili in eccesso così andranno via insieme alla massa grassa e ai liquidi trattenuti.

No alla dieta iperproteica: non bisogna eliminare carboidrati e grassi

È di fondamentale importanza non seguire diete iperproteiche perché sono molto nocive per il fegato e i reni e in più quando si vanno a reinserire i carboidrati e i grassi si potrebbe avere un aumento improvviso del peso corporeo, gettando al vento tutti gli sforzi compiuti. Inoltre la dottoressa Aspesi consiglia di non consumare quelli che definisce i “veleni dell’industria alimentare” come cibi fritti, precotti, prodotti conservati, che “intossicano i nostri sistemi depurativi”. L’esperta sottolinea che se la la descrizione di un prodotto è corta, più sano è l’alimento stesso.

Bisogna stabilire degli orari fissi in cui assumere i pasti durante la giornata e condurre una dieta varia ed equilibrata. Occorre dare sempre spazio a frutta, verdura e carboidrati e proteine. È buona norma inoltre mangiare anche cereali e legumi per almeno due-tre volte alla settimana.