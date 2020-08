Ferragnez, il piccolo Leo in versione “Steven live” è una vera star

Il piccolo dei Ferragnez è un vero divo, incanta le giornate di tutti con le sue pose divertentissime

Visualizza questo post su Instagram 🕺 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 5 Ago 2020 alle ore 2:36 PDT

I Ferragnez sono in vacanza in Sardegna e con loro c’è il piccolo Leone, il loro bambino. Leone è un bambino molto solare e divertente. Lo vediamo spesso nei post di mamma e papà tra scherzi e risate. All’esterno è tutto la Ferragni, ma all’interno nasconde un carattere da star come il papà Fedez. Infatti Fedez ha condiviso da poco una foto su Instagram che ritrae il piccolo Leone, in una posa da divo della musica. La famiglia dei Ferragnez sicuramente condivide molta gioia e divertimento sui social. Non si riesce quasi a smettere di guardare ciò che fanno, sembra si essere con loro. Hanno sempre messaggi positivi da divulgare al pubblico e si divertono da morire.

Vacanze estive e successi lavorativi per i Ferragnez

Visualizza questo post su Instagram Figli dei fiori 🌸 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:13 PDT

La famiglia si trova ora in Sardegna per trascorrere le vacanze estive. Prima sono stati in Puglia e hanno visitato posti meravigliosi, tra cui una masseria antica stupenda. Un’estate in vacanza ci voleva dopo il periodo di lockdown che hanno passato a Milano. E anche in quel contesto è bello ricordare che la coppia si è data da fare per intrattenere le persone e per dare una mano. Tramite social, ma anche organizzando dei momenti della giornata in cui si esibivano cantando dal loro attico a Milano. Molto importante, hanno anche organizzato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali in piena pandemia quando erano allo stremo delle forze. Grazie alla loro iniziativa e alla collaborazione di milioni di persone, sono riusciti a far aprire un reparto di terapia intensiva attrezzato per curare i malati di covid.

A giugno è uscito il nuovo brano di Fedez con Robert Miles, “Bimbi per strada”(Children). Una canzone a cui tiene molto Fedez dato che si riferisce al brano “Children”. Hit degli anni ’90 del produttore Roberto Concina, scomparso all’età di 47 anni per un tumore. Per il cantante è una canzone che ha segnato la sua infanzia e ora con il passaggio da adulto, riprende quel testo con cui è cresciuto.

Visualizza questo post su Instagram Fuori a mezzanotte 💖 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 10 Giu 2020 alle ore 2:55 PDT

La canzone ha riscontrato subito successo, è tra le più ascoltate su spotify e le altre piattaforme. La canzone è stata scritta nel periodo di lockdown e parla di come si vorrebbe evadere dai problemi e dalla realtà in una notte d’estate, ritornando bambini.

