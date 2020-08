Una ragazza di 28 anni è morta nella mattinata di lunedì in un incidente sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Ferito lievemente il fidanzato.

Tragico incidente lungo l’autostrada A1 tra i comuni di Calenzano e Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Una moto con a bordo una coppia di giovani fidanzati, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata contro un mezzo pesante. Nell’impatto, che ha coinvolto anche un’auto, la ragazza di 28 anni che si trovava a bordo della moto ha perso la vita, mentre il conducente è rimasto lievemente ferito. Illesi, invece, i conducenti dell’auto e del tir. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso, la Polizia ed il personale dell’Anas.

Una ragazza di 28 anni ha perso la vita in un drammatico incidente consumatosi sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino del Mugello in provincia di Firenze, nella mattinata di lunedì 3 agosto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Nazione, la vittima, Martina Di Domenico, si trovava a bordo di una moto insieme al fidanzato, che improvvisamente si è schiantata contro un tir all’altezza del km 267. Nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un’autovettura.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per la 28enne, deceduta per le gravi ferite riportate nell’impatto. Il fidanzato della vittima, Luca Bani di 30 anni, che si trovava alla guida della moto, è stato soccorso e trasportato in eliambulanza presso l’ospedale fiorentino di Careggi. Il ragazzo avrebbe riportato, come riferisce La Nazione, solo ferite lievi. Illesi, invece, i due conducenti dell’auto e del mezzo pesante.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto, ed i tecnici dell’Anas.

La notizia dell’incidente e della morte della ragazza 28enne, come riferisce La Nazione, ha sconvolto l’intera provincia di Pisa, dove la coppia di fidanzati erano molto conosciuti. Numerosi i messaggi di cordoglio anche sui social network da parte di amici, parenti e conoscenti addolorati per quanto accaduto. “Ciao Martina – si legge in un post su Facebook- eri una ragazza unica mi mancherai tantissimo“.