Francesca Brambilla, la Dj in spiaggia è una bomba di erotismo – FOTO

Perfetta e sinuosa Francesca Brambilla in riva al mare con il suo migliore amico: i followers di Instagram impazziscono di gioia

Francesca Brambilla è un tesoro dorato caduto dal cielo. La 28enne di origini bergamasche non lascia spazio ad interpretazioni legali e approfitta di questo periodo rovente di Agosto per rilanciare in grande stile la sua immagine di modella influencer.

Da più di un anno a questa parte la showgirl ha ritoccato il suo curriculum vitae, diventando un’esperta Dj music. Lo scorso anno ha divertito il pubblico delle discoteche con brani house & commercial. “Stiamo facendo un ottimo lavoro con i ragazzi del Muchacha party” – sintetizzava Francesca, mentre raccoglieva intorno a sè migliaia di ragazzi, amanti del nuovo format Hiphop e Reggaeton.

non appena compiuti i 18 anni, Francesca faceva il suo ingresso nel mondo della moda, partecipando a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Padania. La sua raggiante bellezza ha colpito persino interpreti giornalisti del mondo sportivo, come Pierluigi Pardo, che l’ha selezionata cone ragazza immagine nei salotti più prestigiosi del calcio giocato

LEGGI ANCHE —–> Anna Tatangelo | un nuovo costume | momenti di passione | che seno | FOTO

Francesca Brambilla rinnova il suo appeal in spiaggia: un sogno ad occhi aperti per i fan