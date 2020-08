La dieta metabolica: perdere 10 kg in un mese è facile

La dieta metabolica è la scoperta che farà perdere peso in pochissimo tempo

L’estate è il periodo della dieta si sa. Per entrare nel costume e nei pantaloncini corti bisogna moderare l’alimentazione. La cosa migliore da fare quando si decide di iniziare una dieta è sicuramente di rivolgersi ad un nutrizionista. La dieta non è uno scherzo. Bisogna farsi seguire da professionisti per evitare di alimentarsi in modo dannoso per l’organismo.

In cosa consiste la dieta metabolica

La dieta metabolica in pratica va a ridurre tutti gli zuccheri che entrano nell’organismo lentamente, come la frutta. Invece ci sono zuccheri che vengono rilasciati nel sangue in modo più veloce. La dieta metabolica consiste nell’alternare questi due tipi di zuccheri. Per raggiungere l’equilibrio giusto che permette di perdere peso in modo efficace.

Un esempio dei cibi che si devono mangiare con questa dieta, sono i seguenti: A colazione si beve un succo a base di frutta di stagione, se c’è il pompelmo è meglio. Si prosegue con un frutto, sempre di stagione. Si può bere un caffè o un tè, purché sia senza zucchero. Successivamente si comincia la settimana con un pranzo a base di carni magre e melanzane, e a cena crostacei, insalata e pane integrale. Il giorno dopo per pranzo si fa una macedonia fresca e per cena un hamburger con verdure. Si prosegue con insalata di salmone per il giorno dopo. E da giovedì si ricomincia dall’inizio. Questa dieta è a base di pochissime calorie. Pertanto è necessario consultare il proprio nutrizionista, per verificare se si è idonei a seguire questa dieta.

Ogni individuo ha delle necessità nutrizionali per il proprio organismo. Una dieta sbagliata può causare anche danni. Si ricorda che il nostro corpo al giorno deve assumere obbligatoriamente alcuni nutrimenti specifici. Alcuni di questi sono carboidrati, proteine e vitamine.

