Loredana Lecciso e Al Bano con un ospite: il più criticato del momento – FOTO

Loredana Lecciso ha condiviso una foto in cui è con Al Bano ma non solo: con loro ci sono altre due persone tra cui una è un personaggio di cui si sta discutendo molto negli ultimi giorni

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno Al ❤️❤️❤️#buoncompleanno #happybirthday #feelgood #positivethinking #20may #love Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 20 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

Al Bano e Loredana Lecciso sono in Puglia a Cellino San Marco dove il cantante è nato e ha una bellissima villa oltre che le viti dove produce uno dei vini più buoni del sud Italia. Poco fa la showgirl nel suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui è insieme ad Al Bano e a due persone speciali. Si tratta di Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti. La coppia si è sposata nel 2014 e tra i due ci sono ben 25 anni di differenza ma a quanto pare per loro l’età non conta. Sono felicemente sposati e hanno una bellissima bambina di 8 anni, Virginia.

La foto di Loredana Lecciso con Al Bano, Andrea Bocelli e consorte