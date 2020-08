Paola Turani che spacco, il vestitino è davvero sexy: bella – FOTO

La bellissima modella e influencer Paola Turani ha pubblicato una foto sui social network in cui indossa un vestitino bianco a fiori molto bello con uno spacco davvero intrigante

Paola Turani, modella e influencer, ha condiviso su Instagram della sua vacanza in Puglia: indossa un completino gonna e top bianchi a fiori azzurri e verdi ma il protagonista è lo spacco che mostra le sue gambe perfette e toniche. Scarpe e borsa sono in tinta con il resto per un foto che è uno spettacolo per la vista e i sensi. Nella sua carriera vanta di aver partecipato a Miss Italia ed essere giunta in finale. Inoltre sin da giovanissima ha sfilato per case di moda importanti come Versace, Dior e Calvin Klein. È negli anni diventata testimone per grandi marchi come Tim, Divani e Divani, Sephora, Calzedonia, Twinset, Morellato e tanti altri. Ha una passione sconfinata per l’arte e infatti dipinge quadri su commissione ed è molto brava in quello che fa. È molto ricercata anche in tv: è stata ospite di ‘Detto fatto’, il programma condotto da Bianca Guaccero, e della Mostra del Cinema di Venezia.

La bellissima foto di Paola Turani con il vestitino bianco