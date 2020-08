Un uomo di 74 anni è morto in un incidente stradale consumatosi nel primo pomeriggio di ieri a San Leone, frazione del comune di Agrigento. Ferite quattro persone, tra cui un bambino.

Un morto e quattro feriti, tra cui un bambino. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale consumatosi nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 agosto, a San Leone, frazione di Agrigento, in viale Emporium. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione di Agrigento notizie, uno scooter, un Aprilia Sr, condotto da un 74enne si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro due auto, una Fiat 500 L e una Fiat 500 X. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, Juan Carlos Nestoa Acosta, ex pilota di aereo nato in Argentina, ma residente da tempo a Favara, in provincia di Agrigento.

Sul posto è arrivato in pochi minuti il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per il 74enne, deceduto nell’impatto. Feriti, come riporta Agrigento Notizie, quattro persone che si trovavano a bordo delle due auto coinvolte nello scontro, tra cui un bambino.

Intervenuti presso viale Emporium, oltre ai mezzi di soccorso del 118, anche i carabinieri, la polizia municipale ed i vigili del fuoco. I militari dell’arma e gli agenti della polizia municipale hanno provveduto ai rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al concedente dello scooter. I pompieri si sono occupati di rimettere in sicurezza il tratto stradale.

