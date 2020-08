Anna Tatangelo, sul letto reggiseno, shorts e la sua dolcezza: c’è da sognare – FOTO

Anna Tatangelo ha condiviso una story su Instagram in cui indossa un reggiseno azzurro e shorts di jeans: è seduta sul letto mentre scatta il selfie

Visualizza questo post su Instagram ✨Challenge accepted✨ #womanenpoweringwoman Grazie a @giorgiaofficial @amorosoof ❤️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 28 Lug 2020 alle ore 1:47 PDT

La cantante nativa di Sora, Anna Tatangelo, ha pubblicato poco fa una story in cui è seduta sul letto e indossa un paio di shorts e un reggiseno azzurro. In evidenza ci sono tutte le sue forme divine: addominali scolpiti, prosperoso lato A e gambe toniche e snelle. La Tatangelo, come tutti i fan ben informati sanno, ha cambiato completamente look, diventando bionda e abbandonando quindi il castano dei suoi capelli ma anche musicalmente ha apportato delle novità. La cantante infatti con il lancio del nuovo singolo ‘Guapo‘ ha lasciato il pop patinato che accompagnava i suoi brani e si è avvicinata alla musica trap con la collaborazione nella canzone di Geolier, un artista nascente della trap appunto. L’avvicinamento a questo genere è nato per gioco quando Anna ha incontrato Achille Lauro e Boss Doms per fare la nuova versione di ‘Ragazza di periferia‘.

Anna Tatangelo sul letto in reggiseno e shorts