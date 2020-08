Addio al nubilato si trasforma in tragedia: muore giovane futura sposa

Una futura sposa di 34 anni è morta in Gran Bretagna durante l’addio al nubilato per via della troppa quantità di alcool assunta nel corso dei festeggiamenti.

Una futura sposa è deceduta durante i festeggiamenti del suo addio al nubilato in Gran Bretagna. La vittima, una donna 34enne, aveva invitato a passare un weekend in un centro vacanze quattro amici. Nel corso della seconda serata, però, un malore l’ha stroncata. I fatti risalgono allo scorso ottobre, ma gli accertamenti hanno stabilito solo ora che la vittima sarebbe morta a causa di un avvelenamento provocato dall’enorme quantità di alcool assunta.

Gran Bretagna, giovane sposa muore durante l’addio al nubilato: decesso per avvelenamento da alcool

Un addio al nubilato si è trasformato in tragedia con la morte della futura sposa. È accaduto lo scorso ottobre in un noto parco vacanze dell’East Yorkshire, in Gran Bretagna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima, Sarah Howson di 34 anni, si era recata presso il Westfield Country Park di Fitling con quattro amici per festeggiare le imminenti nozze. Durante la seconda serata di festeggiamenti, Sarah aveva offerto al gruppo e bevuto del gin fatto in casa, ma poco dopo aveva accusato un malore ed era stata accompagnata a letto dagli amici.

Poche ore dopo, andando a controllare se si fosse ripresa, però, i quattro si sono accorti che la 34enne non respirava più ed hanno chiamato i soccorsi cercando di rianimarla con il massaggio cardiaco. Purtroppo, però, per la donna non c’è stato più nulla da fare ed il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Dagli accertamenti, dopo mesi, è emerso che a stroncare la futura sposa, come riporta la redazione del The Mirror è stata una dose eccessiva di alcool assunta in un periodo troppo breve. Il corpo della non ha, dunque, retto alla quantità eccessiva di alcool, quattro volte oltre il limite di guida in stato di ebbrezza, assunto due sere consecutivamente.

A svolgere gli esami sul corpo della 34enne è stato il medico legale Michael Mellun che ha registrato il decesso come una morte per avvelenamento da alcool. Il medico, come riferisce The Mirror, ha porto le sue condoglianze alla famiglia di Sarah colpita da questa immane tragedia.