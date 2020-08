Sempre bella tra le belle, Melissa Satta sta trascorrendo le vacanze estive nella sua Sardegna nella splendida cornice della Costa Smeralda.

Brilla più del Sole, Melissa Satta. La meravigliosa showgirl è nella sua Sardegna per trascorrere dei giorni in totale rilassamento. E questi sono giorni davvero magnifici per lei, ma ad essere contenta non è solo lei quanto anche i suoi followers.

Infatti gli ammiratori di Melissa, che in massa la seguono su Instagram, possono ammirarla negli scatti davvero fantastici che lei sta pubblicando in questo periodo. Unico comun denominatore è il farsi ritrarre in costume da bagno, ogni volta con un modello diverso. Ma sempre in grado di metterne in risalto le forme magnifiche. La Satta, che è mamma del piccolo Maddox avuto 6 anni fa dal calciatore Kevin Prince Boateng, ha superato le difficoltà legate alla gravidanza quasi subito, ai tempi. E continua a sfoggiare una forma strepitosa.

Melissa Satta, una bellezza assolutamente fantastica