A Pavullo, provincia di Modena, a seguito di un matrimonio 7 persone sono risultate positive al Covid-19 ed altre 200 sottoposte a tampone.

Non è la prima volte che nel corso di un matrimonio si sviluppino piccoli focolai di contagio. La scorsa settimana era accaduto a Nicosia, in provincia di Enna. Ora a Pavullo, Modena. All’esito delle celebrazioni dello sposalizio sono risultate positive al Covid ben 7 persone e ad altre 200 immediatamente sottoposte a tampone.

Modena, matrimonio si trasforma in focolaio: 7 positivi

Un’occasione di festa si trasforma in un incubo per i suoi partecipanti. È quello che più di frequente stanno raccontando le cronache quando si parla di matrimoni e Covid.

L’ultimo caso si è registrato a Pavullo, in provincia di Modena. All’esito delle celebrazioni del lieto evento, come riferisce Fanpage, sette invitati sono risultati positivi al Covid e per altre 200 disposti tamponi a tappeto. Questi sono i numeri di un bilancio provvisorio che potrebbe essere destinato ad aumentare. A rimanere coinvolti nella catena di contagio i membri di differenti famiglie. Il matrimonio si è svolto due settimane fa ed ora si attendono i risultati di tutti i test.

Positivi ai matrimoni: i casi delle scorse settimane

Come precisato, non è la prima volta che un matrimonio diviene l’epicentro di un contagio. Nel corso della settimana passata, è accaduto a Nicosia, comune in provincia di Enna. All’esito di uno sposalizio un uomo originario del nisseno, ma ora residente in Germania per lavoro è risultato positivo una volta fatto rientro a casa. A seguito della comunicazione della notizia, sono stati effettuati controlli su tutti gli altri partecipanti ed una donna sarebbe risultata positiva. Immediatamente, in via precauzionale ne è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale di Catania.

A Padova, precisamente a Cittadella, medesima situazione. Ben 91 invitati ad un matrimonio sono stati sottoposti a quarantena dopo che il padre della sposa era risultato affetto dal Covid. Alla fine dei festeggiamenti, l’uomo avrebbe iniziato a mostrare i sintomi tipici della malattia, facendo scattare l’allarme.

Non finisce qui. A Bologna, positiva al Covid proprio la sposa. Circostanza che ha condotto le autorità sanitarie a porre in isolamento 31 persone che avevano preso parte al matrimonio.

I matrimoni sono occasioni in cui numerose persone vengono a contatto tra loro e delle volte in ambienti chiusi. Circostanza che se non abbinata a tutte le norme di prevenzione, come utilizzo di mascherine e distanziamento, possono agevolare i contagi.