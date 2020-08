Chiara Biasi offre ai follower un bikini pazzesco, microslip da urlo – FOTO

Chiara Biasi continua a sorprendere i suoi follower con foto sempre più bollenti pubblicate tramite il proprio profilo Instagram, come questa in bikini

Chiara Biasi si trova ancora in terra di Puglia, dove sta passando un periodo di ferie. In questo momento la nota influencer si localizza a Fasano, in provincia di Brindisi. È qui è tornata dopo aver girato per le province di Bari e Lecce, facendo tappa anche a Otranto. In tutti le località visitate vi è però na costante.

Può cambiare il luogo, ma non il fascino dell’influencer che non smette di mandare in tilt il web ogni qualvolta posta qualche contenuto sui social network. Infatti nemmeno questa volta ha fatto eccezione. La ragazza, 30enne nativa di Pordenone, ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram che ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutto il suo immenso pubblico di follower.

L’ex fidanzata di Simone Zaza, attaccante del Torino, sembra essere davvero rilassata e a suo agio durante questi giorni di riposo prima di salutare la regione del sud Italia. Lo dimostra anche nell’ultima immagine postata sul social. Nello scatto in questione la giovane è sdraiata su un asciugamano posto su un’amaca.

