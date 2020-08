Incidente a Jesolo, muore noto albergatore della città

Oggi ha perso la vita Roberto Borella di 56 anni. Era alla guida di uno scooter quando si è schiantato contro un’auto

JESOLO – Incidente mortale stamane nella tarda mattinata al Lido di Jesolo. Ha perso la vita Roberto Borella di 56 anni e titolare dell’hotel Trento che è stato sbalzato dal suo scooter dopo l’impatto con un’automobile lungo via Equilio. L’urto per Roberto è stato fatale ed è praticamente morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 la strada che collega piazza Drago alla rotonda dello stadio Armando Picchi, a pochissimi metri dall’autostazione Atvo. Sul posto sono arrivate quasi subito le pattuglie della polizia locale di Jesolo, incaricate di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le telecamere posizionate nella zona per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Roberto lascia tre figli, cordoglio da tutta la città

Alla guida dell’automobile, una Bmw, c’era un ragazzo 23enne residente a Ponte di Piave, in provincia di Treviso: la polizia fa sapere che questo sarà indagato per omicidio colposo, l’accusa di omicidio stradale sarà applicata solo dopo gli accertamenti relativi all’assunzione di alcol o droghe condotti dai sanitari.

Secondo le prime ricostruzioni Borella stava percorrendo via Equilio con la sua Vespa 250 verso il suo albergo per pranzare con gli amici quando si è scontrato con l’auto che arrivava in senso opposto. L’automobile e lo scooter di Borella sono stati posti sotto sequestro

dall'autorità giudiziaria.

La notizia della morte di Roberto Borella ha velocemente fatto il giro della città perché volto noto per la sua attività e la sua grande passione per il calcio che condivideva con gli amici. Roberto lascia la moglie Margit e tre figli, Alessandro, Alessia e Alice.

