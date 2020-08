Francesca Cipriani senza veli per la città, interviene la polizia

Francesca Cipriani gira senza veli per la città: è costretta ad intervenire la polizia, ma ecco come è riuscita ad evitare la multa.

Francesca Cipriani troppo sexy distrae gli automoblisti che rischiano di fare un incidente al punto da far intervenire la polizia municipale. L’ex pupa ed ex gieffina stava posando quasi nuda per un calendario in un campo coltivato, accanto ad una balla di fieno. Uno spettacolo che è stato particolarmente gradito dagli automobilisti che, sebbene fossero alla guida, hanno gradito lo spettacolo.

Il rischio di un incidente a catena, però, ha costretto la polizia municipale ad intervenire e a raccontare l’accaduto è il settimanale Nuovo a cui l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha svelato come è riuscita ad evitare la multa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Cecilia Rodriguez toglie il fiato a bordo piscina, lato B in evidenza – FOTO

Francesca Cipria posa quasi nuda in città, ma evita la multa: ecco come