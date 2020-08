Cristina Plevani, vincitrice del Gf1, cosa fa e come è diventata – FOTO

Che fine ha fatto Cristina Plevani? La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello aveva subito conquistato gli spettatori: ecco cosa fa e com’è diventata.

Chi non ricorda l’angelica Cristina? Soprannominata la “cenerentola triste” dai sui inquilini di Cinecittà, la dolce e determinata Cristina ha vinto la prima edizione del Grande Fratello, nell’ormai lontano 2000.

Allora 28enne, la giovane riuscì a conquistare il pubblico con la sua semplicità: arrivata in finale vinse la trasmissione grazie al televoto, con il 60% dei voti.

Classe 1972, Cristina ha oggi 48 anni e vive ancora ad Iseo. La bagnina bresciana è stata ospite di diverse trasmissioni dopo la vittoria del reality show: si è raccontata a Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo, ma anche a Domenica Live, Live – Non è la D’urso e Mattino 5.

Nel 2001 Cristina ha anche condotto una rubrica dal titolo Tutto questo è Beautiful, insieme ad un altro concorrente del Gf1, Rocco Casalino. Non solo: ha posato come modella per Max, e tentato la carriera musicale incidendo una cover di Ma che freddo fa di Nada.

Ma cosa fa oggi la prima vincitrice del reality più longevo d’Italia? Cristina lavora in un supermercato come cassiera part time.

Ma non ha abbandonato la sua passione per il nuoto: nei ritagli di tempo continua ad insegnare fitness e hydrobike dal momento che «mi piace da impazzire nuotare e mi fa stare bene», si legge in un suo vecchio post su Facebook.

Ed è sempre bellissima: senza riccioli e con una chioma castana, sembra addirittura ringiovanita. Per non parlare del suo fisico mozzafiato: alla soglia dei 50, Cristina ha un corpo da atleta, da fare invidia a molte.

